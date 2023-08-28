В Бессоновке начали возводить каркас новой школы

В Бессоновке продолжается возведение школы на 550 мест. О работах на объекте в понедельник, 28 августа, сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
«Уже закончили нулевой цикл, приступили к возведению каркаса монолитного здания, с сентября начинают использовать средства опережающего финансирования», - уточнила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на чиновника.
Объект должны сдать к концу первого квартала 2024 года.
Площадь нового учебного заведения составит около 13 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы просторные кабинеты, помещения для дополнительных занятий, хореографический и актовый залы.
На пришкольной территории разместят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, хоккейную площадку, которая летом будет использоваться как две баскетбольные. Также планируется установка уличных тренажеров для школьников разных возрастов.
Нужда в новой школе, как в Бессоновке, так и в соседней Ухтинке, назрела давно. В эти населенные пункты перебираются семьи с детьми, идет активная застройка, и образовательные учреждения переполнены - школьники учатся в две смены.
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