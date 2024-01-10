В Кузнецке в три раза увеличилось число родов в первые дни 2024 года

10.01.2024 | 20:32

В Кузнецке за 10 дней 2024 года на свет появилось 14 детей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 10 января родилось 9 мальчиков и 5 девочек. Первым малышом, принятым в новом году, стала девочка весом 3 620 г. Для своих родителей она - второй ребенок.

«Стоит отметить, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество родов увеличилось почти в три раза», - заявили в администрации.

Ранее, в декабре 2023-го, глава города Сергей Златогорский указал, что в Кузнецке выросла рождаемость. По его словам, за год число появившихся на свет малышей подросло где-то на 10%.

«Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - пояснил чиновник, добавив, что у него есть несколько идей, как рождаемость в городе «подтолкнуть».