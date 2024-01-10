Сетевое издание|18+|Среда|10 янв 2024|23:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-26oC
-25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Кузнецке в три раза увеличилось число родов в первые дни 2024 года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке за 10 дней 2024 года на свет появилось 14 детей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 10 января родилось 9 мальчиков и 5 девочек. Первым малышом, принятым в новом году, стала девочка весом 3 620 г. Для своих родителей она - второй ребенок.

«Стоит отметить, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество родов увеличилось почти в три раза», - заявили в администрации.

Ранее, в декабре 2023-го, глава города Сергей Златогорский указал, что в Кузнецке выросла рождаемость. По его словам, за год число появившихся на свет малышей подросло где-то на 10%.

«Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - пояснил чиновник, добавив, что у него есть несколько идей, как рождаемость в городе «подтолкнуть».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте