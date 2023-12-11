В 2023 году в Кузнецке вырос показатель рождаемости

11.12.2023 | 19:45

В понедельник, 11 декабря, на совещании в администрации Кузнецка обсудили вопросы демографии. Глава города Сергей Златогорский отметил, что, хоть итоговые цифры еще неизвестны, уже можно сделать некоторые выводы.

«Где-то в районе 10% по сравнению с прошлым годом рождаемость выросла. Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - заявил чиновник.

Сергей Златогорский поручил провести в январе или начале февраля, когда сложится полная картина, демографический совет «со всеми выкладками».

«У меня тоже есть ряд мыслей, как все это дело поддержать и подтолкнуть. По линии федерации, региона идет большое количество мер поддержки семьям, нам свою местную специфику тоже надо учитывать и в этом вопросе подруливать. Если население будет пополняться, если будут дети, молодежь потом, это и есть перспективы развития», - перечислил он.

Ранее глава Кузнецка заявил, что из-за невысокого уровня рождаемости в предыдущие годы сейчас в городе низкая наполняемость детских садов.

Он предложил воспользоваться ситуацией и закрыть в центре «какой-то большой детсад на год - на два». За этот период дошкольное учреждение можно спокойно привести в порядок.