Сетевое издание|18+|Понедельник|11 дек 2023|21:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В 2023 году в Кузнецке вырос показатель рождаемости

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 11 декабря, на совещании в администрации Кузнецка обсудили вопросы демографии. Глава города Сергей Златогорский отметил, что, хоть итоговые цифры еще неизвестны, уже можно сделать некоторые выводы.

«Где-то в районе 10% по сравнению с прошлым годом рождаемость выросла. Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - заявил чиновник.

Сергей Златогорский поручил провести в январе или начале февраля, когда сложится полная картина, демографический совет «со всеми выкладками».

«У меня тоже есть ряд мыслей, как все это дело поддержать и подтолкнуть. По линии федерации, региона идет большое количество мер поддержки семьям, нам свою местную специфику тоже надо учитывать и в этом вопросе подруливать. Если население будет пополняться, если будут дети, молодежь потом, это и есть перспективы развития», - перечислил он.

Ранее глава Кузнецка заявил, что из-за невысокого уровня рождаемости в предыдущие годы сейчас в городе низкая наполняемость детских садов.

Он предложил воспользоваться ситуацией и закрыть в центре «какой-то большой детсад на год - на два». За этот период дошкольное учреждение можно спокойно привести в порядок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте