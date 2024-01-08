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Общество

В Пензе потратят почти 2 млн рублей на мусорные мешки с логотипом

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МБУ «Пензавтодор» готово потратить 1 млн 932 тысячи рублей на мусорные мешки с логотипом своего учреждения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Пензавтодор» планирует приобрести 3 500 рулонов по 552 рубля каждый. В рулоне - 20 желтых мешков объемом 160 литров.

С одной стороны на непрозрачный полиэтилен по всей длине методом флексографии необходимо нанести логотип МБУ «Пензавтодор» размером 9×36 см.

Принимать заявки будут до 9 января, поставщика определят способом запроса котировок.

Ранее в мэрии Пензы рассказали, во сколько обходится очистка урн - 4 136,31 рубля за 100 штук (то есть около 41 рубля за одну урну). Их покраску в один слой оценили в 87,87 рубля.

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