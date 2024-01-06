В Пензенской области воздух будет на 9 градусов холоднее нормы

06.01.2024 | 18:43

В воскресенье, 7 января, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным приволжского УГМС, в рождественскую ночь мороз будет довольно крепким: -19...-24 градуса. Днем термометр покажет -13...-18 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что поле пониженного давления, в котором в выходные находится регион, в начале следующей недели отодвинется, снегопады прекратятся, а морозы усилятся.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: с 8 по 12 января по всей Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Тревожнее только красный, обозначающий критический разгул стихии, который может нанести вред здоровью и имуществу людей.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более», - уточнили в пресс-службе управления.

В старину верили, что если на Рождество выпадет иней, то хорошо уродится зерно, если небо звездное - год будет богатым на горох, а если на дворе метель - станут хорошо роиться пчелы.