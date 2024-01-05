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Из жизни

В большинстве районов Пензенской области в сочельник пойдет снег

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В субботу, 6 января, в Пензенской области ожидается облачная погода. В большинстве районов будет идти небольшой снег.

В ночь на рождественский сочельник за окном будет -21...-26 градусов (местами -15...-20), днем температура воздуха поднимется до -11...-16, вечером опустится до -19...-24.

В течение суток ветер изменится с северо-восточного на западный и затем - на северо-западный. Его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

Кстати, на Руси в сочельник перед Рождеством Христовым ждали ясной погоды: считалось, что она сулит хороший урожай.

«В предстоящие выходные Пензенский край будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Поэтому на фоне умеренных морозов в большинстве районов пройдет небольшой снег. Но уже в начале следующей недели с запада в регион придет антициклон. Осадки прекратятся, а морозы усилятся», - сообщает приволжское УГМС.

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