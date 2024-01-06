В Пензенской области на обновление школьных пищеблоков выделят 94 млн

06.01.2024 | 12:22

94 миллиона рублей заложено в бюджете Пензенской области на модернизацию школьных пищеблоков в наступившем году.

В 2022-м на оснащение пищеблоков в сельских школах выделялось 54 млн рублей. Технологическое оборудование заменено в 62 школах в 27 муниципальных образованиях.

В 2023-м оснащение обновили в 31 школе в 20 муниципальных образованиях. В 2024-м работа будет продолжена.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства образования, на средства из областной казны закупаются современные пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки и мясорубки, посудомоечные машины, холодильные шкафы, электроплиты.

Кроме того, приобретаются кухонная посуда, разделочный и раздаточный инвентарь.