Стало известно, когда дети в Пензе получат прививку от кори

28.12.2023 | 20:47

В детские поликлиники Пензы начала поступать прибывшая в регион трехкомпонентная вакцина «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита и двухкомпонентная «Дивакцина» - против кори и паротита.

Они предназначены для вакцинации детей в возрасте 1 года и ревакцинации детей в возрасте 6 лет, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Участковые врачи будут приглашать на прививку: обзванивать родителей юных пациентов из листа ожидания и назначать день и время. После новогодних праздников мамы и папы смогут и сами привить детей, записавшись на прием к участковому педиатру в День здорового ребенка (вторник или четверг).

«Воспитанников детских садов медики будут прививать в медкабинетах образовательных учреждений», - добавили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Пензенские родители несколько месяцев ждали трехкомпонентную вакцину, чтобы привить малышей. Партия должна была прийти в ноябре, но этого не случилось, поставку перенесли на 25 декабря.

Пензенская область - один из многих регионов, оставшихся без данного препарата. Как во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин, отсутствие «Вактривира» было связано с дефицитом куриного яйца, компоненты которого используются для изготовления вакцины.