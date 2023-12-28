Сетевое издание|18+|Четверг|28 дек 2023|22:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стало известно, когда дети в Пензе получат прививку от кори

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В детские поликлиники Пензы начала поступать прибывшая в регион трехкомпонентная вакцина «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита и двухкомпонентная «Дивакцина» - против кори и паротита.

Они предназначены для вакцинации детей в возрасте 1 года и ревакцинации детей в возрасте 6 лет, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Участковые врачи будут приглашать на прививку: обзванивать родителей юных пациентов из листа ожидания и назначать день и время. После новогодних праздников мамы и папы смогут и сами привить детей, записавшись на прием к участковому педиатру в День здорового ребенка (вторник или четверг).

«Воспитанников детских садов медики будут прививать в медкабинетах образовательных учреждений», - добавили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Пензенские родители несколько месяцев ждали трехкомпонентную вакцину, чтобы привить малышей. Партия должна была прийти в ноябре, но этого не случилось, поставку перенесли на 25 декабря.

Пензенская область - один из многих регионов, оставшихся без данного препарата. Как во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин, отсутствие «Вактривира» было связано с дефицитом куриного яйца, компоненты которого используются для изготовления вакцины.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте