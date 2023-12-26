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Общество

Пензенские родители дождались вакцины от кори

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В Пензенскую область поступила вакцина против кори в большом количестве. Об этом во вторник, 26 декабря, на пресс-конференции рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Трехкомпонентный препарат «Вактривир» (против кори, краснухи и паротита) пришел в количестве 2 600 доз. Также получена двухкомпонентная вакцина против кори и паротита - 580 доз.

Моновакцина от кори для взрослых, не получивших вторую прививку, либо тех, кто вообще не был привит, имеется в достаточном количестве, добавила Воробьева.

«С завтрашнего дня будем готовы к вакцинированию детей», - уведомила она.

Пензенские родители уже несколько месяцев ждут трехкомпонентную вакцину, чтобы привить малышей. Партия должна была прийти в ноябре, но этого не случилось, поставку перенесли на 25 декабря.

Пензенская область - один из многих регионов, оставшихся без данного препарата. Как во время прямой линии и пресс-конференции заявил Президент РФ Владимир Путин, отсутствие «Вактривира» связно с дефицитом куриного яйца, компоненты которого используются для изготовления вакцины.

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