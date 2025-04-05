Опубликован список пензенских дворов, где пройдет ремонт

05.04.2025 | 11:22

Управление ЖКХ Пензы опубликовало перечень адресов, по которым в 2025 году запланирован ремонт согласно проекту «Мой двор - территория комфорта».

Всего в списке 184 пункта. В него вошли:

- ул. Клары Цеткин, 13, 15, 48а, 50, 67;

- ул. Пролетарская, 10, 24;

- ул. Луначарского, 4, 51, 53;

- ул. Герцена, 7;

- ул. Толстого, 10;

- ул. Ухтомского, 1а;

- ул. Суворова, 133, 139, 148, 160, 182;

- ул. Кулакова, 2, 15;

- ул. Дзержинского, 15;

- ул. Касаткина, 12;

- ул. Октябрьская, 4;

- ул. Гоголя, 41, 43, 85;

- ул. Совхоз-Техникум, 2, 27, 49;

- ул. Тепличная, 12;

- ул. Лядова, 4, 6, 10, 62;

- ул. Одесская, 7, 9, 11, 12, 14;

- ул. Ульяновская, 22, 26, 48а;

- ул. Карпинского, 8, 22, 26, 28, 30, 30а, 41;

- ул. Бакунина, 137;

- ул. Терновского, 148, 152, 172, 190, 192;

- ул. Космодемьянской, 1;

- ул. Захарова, 1;

- ул. Ставского, 6;

- ул. Кижеватова, 5;

- ул. Славы, 3, 5, 7;

- ул. Урицкого, 74;

- 1-й проезд Лобачевского, 1;

- ул. Ватутина, 4;

- пр. Строителей, 12, 19, 22, 24, 35, 120, 138, 158;

- ул. Ушакова, 16а;

- ул. Калинина, 96, 104, 104а, 154а;

- ул. Дружбы, 3, 5, 7;

- ул. Молодогвардейская, 20;

- ул. Фабричная, 2, 9;

- ул. Чаадаева, 103а;

- ул. Глазунова, 1, 2, 3, 4;

- ул. Онежская, 3, 7, 9;

- ул. Пушанина, 2, 3;

- ул. Терешковой, 6, 8;

- ул. ДОС № 3;

- ул. Ватутина, 10;

- ул. Лагерная, 8а, 10а;

- ул. Коннозаводская, 49, 53, 55;

- Военный Городок, 203;

- ул. Ленинградская, 7;

- ул. Мира, 2, 16, 20, 53;

- ул. Попова, 6, 10, 12, 12а, 50;

- ул. Пацаева, 7, 7а;

- ул. Грибоедова, 4;

- ул. Российская, 31;

- ул. Свердлова, 79а;

- ул. Маршала Крылова, 3а;

- ул. Воронова, 10, 18, 18а;

- ул. Антонова, 17;

- ул. Конструкторская, 10;

- ул. Стадионная, 1, 3;

- ул. Островского, 1, 3, 15, 17, 18;

- ул. Фурманова, 15;

- пр. Победы, 5, 6, 7, 12а, 16, 17, 77а, 87, 140, 146;

- ул. Рахманинова, 7, к. 3, 11, 14а, 35, 45, 49;

- ул. Ладожская, 85, 87, 91, 137, 139;

- ул. Ворошилова, 2, 28, 30;

- ул. Ударная, 41, 42, 43;

- ул. Германа Титова, 8, 16, 20, 24;

- ул. Вяземского, 45;

- ул. Тернопольская, 6;

- ул. Ленина, 17, 24;

- ул. Депутатская, 4;

- ул. Аустрина, 152, 176;

- ул. Бородина, 6;

- ул. Пушкина, 43.

Также будут отремонтированы следующие территории:

- от дома № 6 на ул. Воронова вдоль школы № 32 на ул. Кижеватова, 13;

- от ул. Терновского до дома № 170 на ул. Терновского;

- от дома № 9 на ул. Ремесленной до дома № 18 на ул. Токарной;

- от дома № 168 до дома № 151 на ул. Ладожской;

- от ул. Кулакова до дома 9 по ул. Кулакова;

- от ул. Северополянской до дома № 22 в 3-м проезде Можайского;

- от дома № 148 до дома № 158 на ул. Ладожской;

- от дороги-дублера пр-та Строителей до дома № 168 на пр-те Строителей;

- вдоль дома № 11 на ул. Тепличной;

- между домами № 6Б и 6г на ул. Ново-Казанской;

- от дома № 79 до дома № 123 на ул. Чапаева;

- от ул. Окружной до дома № 4 в 1-м Окружном проезде;

- от дома № 46 до дома № 12 на ул. Молодогвардейской.