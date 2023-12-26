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Общество

В новогоднюю ночь полицейские ждут на улицах не менее 25 000 человек

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Пензенские полицейские готовы охранять общественный порядок на территории региона. Торжества в честь предстоящих праздников начались 22 декабря и продлятся до 8 января.

Ожидается, что в новогоднюю ночь в 54 населенных пунктах области проведут 84 массовых мероприятия. По плану их должны посетить около 26 000 человек.

В новогоднюю ночь полицейские ждут на улицах не менее 25 000 человек

На улицы выйдут 314 сотрудников полиции, 26 росгвардейцев, а также 224 представителя общественных объединений, рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Андрей Гаврюшин.

В новогоднюю ночь полицейские ждут на улицах не менее 25 000 человек

Также вблизи мест скопления людей будут дежурить наряды ДПС.

В новогоднюю ночь полицейские ждут на улицах не менее 25 000 человек

В ночь с 6 на 7 января более чем в 170 религиозных объектах пройдут богослужения в честь Рождества Христова. Ожидается более 24 000 участников. За их безопасностью также будут следить полицейские.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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