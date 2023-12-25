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Общество

Никольский лес до сих пор расчищают после летнего урагана

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В Никольске до сих пор продолжают убирать деревья, поваленные ураганом, который пронесся по району 29 июля.

«В настоящее время арендатор лесного участка проводит сплошные санитарные рубки. В течение 2023-2024 годов запланировано проведение сплошных санитарных рубок на площади более 150 га», - уточнили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

После этого на месте прежних высадят новые культуры.

Никольский лес до сих пор расчищают после летнего урагана

Как сообщалось ранее, ураган проредил никольский лес настолько, что тот стал неузнаваемым. Размах бедствия был шокирующим: сотни деревьев лежали вповалку.

Стволы падали и в жилом секторе. Одни угодили на крыши домов, другие на припаркованные автомобили, третьи - на провода линий электропередачи. Все это нанесло колоссальный ущерб людям, социальной инфраструктуре.

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Источник — фото областного минлесхоза
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