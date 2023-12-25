Никольский лес до сих пор расчищают после летнего урагана

25.12.2023 | 11:41

В Никольске до сих пор продолжают убирать деревья, поваленные ураганом, который пронесся по району 29 июля.

«В настоящее время арендатор лесного участка проводит сплошные санитарные рубки. В течение 2023-2024 годов запланировано проведение сплошных санитарных рубок на площади более 150 га», - уточнили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

После этого на месте прежних высадят новые культуры.

Как сообщалось ранее, ураган проредил никольский лес настолько, что тот стал неузнаваемым. Размах бедствия был шокирующим: сотни деревьев лежали вповалку.

Стволы падали и в жилом секторе. Одни угодили на крыши домов, другие на припаркованные автомобили, третьи - на провода линий электропередачи. Все это нанесло колоссальный ущерб людям, социальной инфраструктуре.