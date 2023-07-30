Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 июл 2023|10:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Никольском районе случился погром из-за урагана с градом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 29 июля, по Никольскому району прошелся ураган с ливнем и градом. Устранение его последствий займет не один день.

Итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши, множество поваленных деревьев (некоторые из них рухнули на автомобили) и опор линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.

По данным регионального минздрава на вечер субботы, обошлось без пострадавших.

Со вчерашнего дня ликвидацией последствий урагана занимаются сотрудники МЧС и Пензенского пожарно-спасательного центра, энергетики работают в местах обрывов проводов. Утром воскресенья к ним на помощь должна была прибыть дополнительная группа спасателей и коммунальщиков.

Также 30-го числа на место поручено приехать председателю областного правительства Николаю Симонову, руководству управления МЧС России и министру ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину. Они дадут объективную оценку случившемуся и выработают комплекс мер по устранению последствий урагана.

«Будет сделано все, чтобы как можно быстрее вернуть в дома никольчан привычный комфорт, которого они лишились из-за капризов погоды», - пообещал губернатор Олег Мельниченко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео vk.com/nik_58
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте