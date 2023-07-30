В Никольском районе случился погром из-за урагана с градом

30.07.2023 | 08:57

В субботу, 29 июля, по Никольскому району прошелся ураган с ливнем и градом. Устранение его последствий займет не один день.

Итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши, множество поваленных деревьев (некоторые из них рухнули на автомобили) и опор линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.

По данным регионального минздрава на вечер субботы, обошлось без пострадавших.

Со вчерашнего дня ликвидацией последствий урагана занимаются сотрудники МЧС и Пензенского пожарно-спасательного центра, энергетики работают в местах обрывов проводов. Утром воскресенья к ним на помощь должна была прибыть дополнительная группа спасателей и коммунальщиков.

Также 30-го числа на место поручено приехать председателю областного правительства Николаю Симонову, руководству управления МЧС России и министру ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину. Они дадут объективную оценку случившемуся и выработают комплекс мер по устранению последствий урагана.

«Будет сделано все, чтобы как можно быстрее вернуть в дома никольчан привычный комфорт, которого они лишились из-за капризов погоды», - пообещал губернатор Олег Мельниченко.