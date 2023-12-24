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Общество

В регионе за 10 месяцев увеличился показатель младенческой смертности

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В Пензенской области за январь - октябрь этого года зарегистрировали смерть 41 младенца. Такие данные обнародовал Росстат.

За тот же период 2022-го в регионе скончались 30 малышей до года.

По подсчетам специалистов, младенческих смертей на 1 000 родившихся детей пришлось 5,9. За январь - октябрь прошлого года этот показатель был ниже - 4,0.

В целом по России отмечается снижение младенческой смертности на 4,7%, показатель на 1 000 уменьшился с 4,3 до 4,1.

Пензенская область вошла в число регионов, где, наоборот, наблюдается его увеличение. Помимо Сурского края, за январь - октябрь наибольшее количество смертей малышей зарегистрировали в Костромской, Владимирской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Республике Тыве.

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