В Пензе Дед Мороз осмотрел город и угостил детей конфетами

21.12.2023 | 16:21

В четверг, 21 декабря, в Пензе Дед Мороз совместно с представителями мэрии, управлений и ведомств совершил объезд города.

Зимний волшебник проверил, как областной центр подготовился к праздникам.

«Он напомнил: считается, что удачу в предстоящем году можно привлечь, украсив свой дом или место работы», - сообщили в пресс-службе администрации.

По пути Дед Мороз угощал детей конфетами.

В администрации Пензы рассказали, что в этом году на автомагистралях установили более 1,5 тыс. новых светодиодных консолей в цветах российского триколора. Вид у иллюминации универсальный, поэтому использовать ее можно в любые праздники.

Главную новогоднюю ель традиционно поставили на площади Ленина. Ее украсили игрушками в стиле абашевской керамики. Там же установлены домик Деда Мороза, инсталляции «2024» и светодиодные елочки.

«Зеленые красавицы также радуют горожан в скверах «Могилевский дворик», «Дружбы», около Дома культуры на улице Терновского, на Соборной площади. Кроме того, многие промышленные предприятия, объекты торговли и услуг, организации и учреждения разместили новогодние ели на своих территориях», - добавили в мэрии.

К празднику преобразились сквер «Копилка пословиц» (поставили арку «Красный бант»), Фонтанная площадь и территория у областного драмтеатра («Олени с санями), сквер на улице Славы («Рождественская арка»), сквер имени В. Г. Белинского (светодиодные елочки), улица Московская (украсили гирляндами опоры освещения).