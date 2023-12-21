Сетевое издание|18+|Четверг|21 дек 2023|18:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе Дед Мороз осмотрел город и угостил детей конфетами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 21 декабря, в Пензе Дед Мороз совместно с представителями мэрии, управлений и ведомств совершил объезд города.

Зимний волшебник проверил, как областной центр подготовился к праздникам.

«Он напомнил: считается, что удачу в предстоящем году можно привлечь, украсив свой дом или место работы», - сообщили в пресс-службе администрации.

По пути Дед Мороз угощал детей конфетами.

В Пензе Дед Мороз осмотрел город и угостил детей конфетами

В администрации Пензы рассказали, что в этом году на автомагистралях установили более 1,5 тыс. новых светодиодных консолей в цветах российского триколора. Вид у иллюминации универсальный, поэтому использовать ее можно в любые праздники.

В Пензе Дед Мороз осмотрел город и угостил детей конфетами

Главную новогоднюю ель традиционно поставили на площади Ленина. Ее украсили игрушками в стиле абашевской керамики. Там же установлены домик Деда Мороза, инсталляции «2024» и светодиодные елочки.

В Пензе Дед Мороз осмотрел город и угостил детей конфетами

«Зеленые красавицы также радуют горожан в скверах «Могилевский дворик», «Дружбы», около Дома культуры на улице Терновского, на Соборной площади. Кроме того, многие промышленные предприятия, объекты торговли и услуг, организации и учреждения разместили новогодние ели на своих территориях», - добавили в мэрии.

К празднику преобразились сквер «Копилка пословиц» (поставили арку «Красный бант»), Фонтанная площадь и территория у областного драмтеатра («Олени с санями), сквер на улице Славы («Рождественская арка»), сквер имени В. Г. Белинского (светодиодные елочки), улица Московская (украсили гирляндами опоры освещения).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте