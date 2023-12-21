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Общество

Пензячка получит более 400 000 за падение бабушки в пансионате

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Пензячка добилась компенсации за вред, нанесенный здоровью ее бабушки в пансионате «Южный».

Летом 2020 года женщина устроила туда родственницу. За 35 000 рублей в месяц ей пообещали уход, проживание и присмотр.

Там бабушка упала и сломала бедро. Ее направили в больницу и прооперировали. В итоге из ходячего человека пожилая женщина превратилась в лежачего, который не может обслуживать себя самостоятельно. Сидеть с ней внучка, у которой был маленький ребенок на руках, не могла.

«Врач рекомендовал бабушке массажи, истица наняла ей сиделку. За шесть месяцев реабилитации сиделка, которая находилась с бабушкой круглосуточно, делала ей массажи и осуществляла уход, истцом оплачено 261 000 рублей», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пензячка посчитала, что виной всему ненадлежащий уход за бабушкой в пансионате, и обратилась в суд с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда и материального ущерба.

По заявлению представителя ответчика, подопечная упала в коридоре, а за это пансионат ответственности не несет.

Тем не менее районный суд решил, что персонал организации не учел физическое состояние женщины, которое требовало повышенного внимания, и удовлетворил иск.

Ответчик подал апелляцию.

«Коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда обязала организацию окончательно возместить истице более 400 000 рублей», - заключила Наталья Яшина.

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