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Общество

Эхо трагедии в Средней Елюзани: в Пензе прошел рейд в частном секторе

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Сотрудники регионального СУ СКР и ГУ МЧС России по области провели рейд в частном секторе Первомайского района Пензы. Они поговорили с жителями о необходимости контролировать состояние газового и печного оборудования.

Также специалисты напомнили пензенцам, что нужно вовремя ремонтировать приборы и проверять, правильно ли они работают.

Неисправности в отопительном оборудовании, газовых котлах и сетях дымоходов приводят к пожарам, отравлениям и другим ЧП.

«В прошедшие выходные по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек в селе Средняя Елюзань Городищенского района возбуждено уголовное дело (часть 3 статься 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Имеют место факты госпитализации граждан, в том числе несовершеннолетних, в результате нарушений при использовании газового оборудования», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

16 декабря в Средней Елюзани погибла семья - двое взрослых и двое подростков, 13 и 14 лет. По словам главы района Павла Мигина, установлено, что в дымоходе, сделанном из металлических канализационных труб, скопился конденсат, который замерз и мешал выходу опасного газа.

В таком же состоянии оказался и дымоход в другом доме в Средней Елюзани. Там тоже пострадала семья, одного мужчину госпитализировали с признаками отравления.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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