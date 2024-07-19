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Криминал

Житель Пензы подозревается в отравлении жены газом

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Жителя Пензы подозревают в убийстве супруги. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на подругу погибшей женщины.

«В день убийства ее муж заблаговременно принес домой газовый баллон, дождался, пока она заснет в своей спальне, зашел к ней и открыл вентиль газа, вышел из комнаты, подоткнув тряпкой щель под дверью, чтобы газ не утекал в зал», - цитирует издание собеседницу.

По ее словам, в это время в соседней детской спала 10-летняя дочь супругов.

Через пару часов, удостоверившись, что женщина мертва, муж перекрыл газ.

Собеседница издания отметила, что ранее погибшая подвергалась насилию со стороны мужа, который ее ревновал и постоянно контролировал, а примерно полгода назад применил электрошокер. Отношения в семье окончательно испортились, когда женщина решила подать на развод.

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Источник — фото pixabay.com
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