В Пензе из окна многоэтажки выпал полуторагодовалый малыш

18.07.2024 | 12:40

В Пензе следователи устанавливают обстоятельства падения с высоты полуторагодовалого мальчика. ЧП случилось вечером в среду, 17 июля, в Октябрьском районе.

Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты 3-го этажа. Сейчас ребенок в больнице с травмами, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Установлено, что в момент происшествия мать мальчика была в квартире. По факту случившегося начали проверку, после нее примут процессуальное решение.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Помните, что москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка, в связи с чем ни при каких обстоятельствах не убережет от падения и травмирования», - обратились к пензенцам в СУ СК РФ по региону.

4 июля на улице 8 Марта в Пензе из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка. Ребенка госпитализировали, но в больнице, несмотря на оказанную помощь, он скончался.