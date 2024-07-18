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Криминал

В Никольске 65-летняя пенсионерка выбросила подругу из окна

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В Никольске 65-летняя пенсионерка выбросила из окна второго этажа свою 67-летнюю подругу. Та разбилась насмерть.

В Никольске 65-летняя пенсионерка выбросила подругу из окна

Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 июня на улице Ленина, в квартире младшей из приятельниц. Женщины выпивали и поссорились. Когда гостья подошла к окну, хозяйка вытолкнула ее наружу. Пенсионерка упала и скончалась от травм.

Позже владелица квартиры осознала, что натворила, вышла на улицу и перетащила тело погибшей подруги подальше от своего окна, затем подобрала москитную сетку и вернулась обратно в дом.

В Никольске 65-летняя пенсионерка выбросила подругу из окна

Труп на тротуаре заметил прохожий и сообщил в полицию.

«Сотрудники опросили местных жителей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате была установлена подозреваемая», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В Никольске 65-летняя пенсионерка выбросила подругу из окна

Горожанку задержали и обвинили в убийстве. Она во всем призналась.

«Проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Пензенской области Екатерина Тактаева.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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