Сетевое издание|18+|Суббота|6 июл 2024|09:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Каменке двухгодовалая девочка выпала из окна

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Каменке проводится проверка по факту падения из окна 2-летнего ребенка. Несчастный случай произошел утром в пятницу, 5 июля.

Девочка добралась до окна лоджии, облокотилась на москитную сетку и слетела с высоты 3-го этажа.

В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире, отметили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Малышка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

4 июля на улице 8 Марта в Пензе из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратились следователи к жителям региона.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК РФ по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте