В Каменке двухгодовалая девочка выпала из окна

06.07.2024 | 08:51

В Каменке проводится проверка по факту падения из окна 2-летнего ребенка. Несчастный случай произошел утром в пятницу, 5 июля.

Девочка добралась до окна лоджии, облокотилась на москитную сетку и слетела с высоты 3-го этажа.

В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире, отметили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Малышка получила травмы и была госпитализирована. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

4 июля на улице 8 Марта в Пензе из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратились следователи к жителям региона.