Убийство газом: обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу

19.07.2024 | 17:01

В Следственном управлении СК России по Пензенской области раскрыли детали расследования уголовного дела об убийстве пензячки газом.

По данным следствия, в конце мая в квартире на улице Бородина мужчина из ревности убил спящую супругу. Для этого он использовал баллон с газом, которым женщина отравилась.

«Убедившись в наступлении смерти женщины, он покинул квартиру. Тело 35-летней погибшей обнаружили через несколько дней родственники», - рассказала старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Пензенца задержали и предъявили обвинение в убийстве. Он заключен под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.