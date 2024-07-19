Сетевое издание|18+|Пятница|19 июл 2024|17:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Убийство газом: обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Следственном управлении СК России по Пензенской области раскрыли детали расследования уголовного дела об убийстве пензячки газом.

По данным следствия, в конце мая в квартире на улице Бородина мужчина из ревности убил спящую супругу. Для этого он использовал баллон с газом, которым женщина отравилась.

«Убедившись в наступлении смерти женщины, он покинул квартиру. Тело 35-летней погибшей обнаружили через несколько дней родственники», - рассказала старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Пензенца задержали и предъявили обвинение в убийстве. Он заключен под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте