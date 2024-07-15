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Криминал

Пензячка не дожила до утра после ссоры с мужчиной

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38-летнего пензенца обвинили в смерти 50-летней сожительницы. Женщина скончалась после травмы живота.

Согласно материалам дела, вечером 7 июля пара распивала спиртное около дома на улице Ключевой. В какой-то момент сожители поссорились, и мужчина ударил подругу кулаком в живот. После этого конфликт сошел на нет, пензенцы вернулись домой и уснули.

Ночью женщина скончалась от внутреннего кровотечения. Агрессора задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СУ СК РФ по области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу. По делу назначили ряд судебных экспертиз.

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