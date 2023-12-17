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Происшествия

В Средней Елюзани еще одна семья отравилась угарным газом

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В доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района, где от отравления угарным газом погибла вся семья, замерзли трубы дымохода.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Павел Мигин.

По его словам, специалисты осмотрели систему дымоотведения дома и установили, что дымоход сделали из металлических канализационных труб. В них скопился конденсат, который и замерз, препятствуя выходу смертельно опасного газа.

Из ненадлежащих материалов, использовав канализационные полимерные трубы, сделали и вентиляцию, поэтому она тоже промерзла. Притока свежего воздуха не было.

«В ходе следствия был установлен еще один частный дом, также расположенный в с. Средняя Елюзань, где пострадала еще одна семья, при этом мужчина был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения метана в результате аналогичных нарушений в системе дымоотведения отопления», - написал Мигин.

О трагедии в Городищенском районе стало известно в субботу, 16 декабря. В доме в селе Средняя Елюзань обнаружили тела двух взрослых и детей 13 и 14 лет. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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