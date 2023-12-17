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Общество

Вместо «лучшей горки» жителям Зари предложили отправиться на каток

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Жители Зари в этом году хотят возвращения «лучшей горки». Эта зимняя забава была здесь прошлой зимой, однако сооружение демонтировали.

«Подскажите, будет ли организована эта лучшая горка для детей в этом году? Может, пора заняться чем-то и для детей? Не все же застраивать недоступными для покупки квартирами!» - написала местная жительница Юлия под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

Представитель управления ЖКХ города разочаровал женщину.

«В текущем году строительство ледяных и снежных горок на территории микрорайона Заря не предусмотрено. Однако для организации досуга в зимний период в этом году будет подготовлена открытая площадка на улице Новоселов, 114, на которой жители микрорайона смогут поиграть в хоккей и покататься на коньках», - ответил он.

Известно, что прошлой зимой в микрорайоне организовали снежную горку длиной 300 метров на 5 спусков. На обустройство владелец потратил около 2 млн рублей. Однако через некоторое время сооружение демонтировали.

Точная причина этого осталась неизвестной. По некоторым данным, конструкции спуска незаконно установили на муниципальной земле, по другим - шум и музыка на горке мешали жителям ближайших домов.

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Источник — фото Юлии Кальниковой
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