В Заре демонтируют снежную горку с подъемником

01.03.2023 | 18:13

Мирного сосуществования не получилось, взрослые не смогли разрешить конфликт, а без развлечений осталась детвора. В микрорайоне Заря уничтожают единственное место массовых зимних забав. Прибыла техника, рабочие приступили к демонтажу оборудования канатной дороги - отключили подъемник, разбирают складское помещение, где хранились тюбинги.

По словам одного из организаторов аттракциона, собственник допустил ошибку.

«Как я знаю (но не уверен еще до конца), у него в самом верху на метр-полтора забор вышел за территорию, которую отмежевали. Он подал документы доотмежевать полтора метра, но разбираться не стали и сразу дали постановление его снести», - заявил Виктор Небога.

Как стало известно журналистам 11 канала, владелец канатной дороги потратил на ее обустройство около 2 миллионов рублей - закупка оборудования и прочее. Получилась снежная горка длиной 300 метров на 5 спусков. Шумное соседство понравилось не всем.

«Мы отсыпали подъездные пути к собственным домам. Когда начинаются мероприятия, музыка, свет бьет в окна до 11 часов ночи, слишком много машин», - пожаловался житель дома № 42 на улице Земляничной.

По словам местных жителей, проблема могла бы и не возникнуть, поступи собственник канатной дороги по-другому.

«Предлагалось сделать этот же аттракцион дальше на 500 метров - там такая же горка, она, может, никому не мешала бы, - и сделать въезд туда отдельный», - рассказал Евгений.

«Я свою пенсию внуку не дал, жене не дал - вложил сюда деньги, чтобы у детей были хорошие условия: летайте, катайтесь, все довольны», - подчеркнул Виктор Небога.

Выяснить на месте у членов комиссии официальные причины демонтажа канатки не удалось.

Официальный ответ содержит сразу несколько пунктов.

«Комиссией проводятся работы по демонтажу самовольно установленных на муниципальной земле объектов: ограждающей конструкции, деревянного сооружения, металлических сооружений, подъемника, ограждений в районе домов № 43, 44 по улице Земляничной в городе Пензе. На момент проведения демонтажа действующих документов на использование земельного муниципального участка не имеется», - говорится в письме.