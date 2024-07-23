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Общество

Назван срок появления центральной канализации в Заре

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Построить центральную канализацию в микрорайоне Заря-1, которую местные ждут уже много лет, планируют в ближайшие два года.

«Жители давно сдали деньги на проект, проект сдали в горадминистрацию, и вопрос завис: он был на контроле, а потом как-то о нем постарались забыть. Все молчат», - такое обращение поступило в сетевое издание «ПензаИнформ».

Редакция направила запрос в администрацию Пензы. Во вторник, 23 июля, пришел ответ.

«Строительство объекта «Уличные сети водоотведения в жилом районе «Заря 1» в микрорайоне, ограниченном улицами Новоселов - Магистральная - Руслановой - 2-м проездом Газовым в г. Пенза» по проектной документации, разработанной жителями микрорайона, будет осуществлено в 2024-2025 годах», - сказано в документе, подписанном замглавы Ярославом Щигоревым.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса. Его объявят в августе.

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