В Заре на улице Молодежной загорелся дом

16.06.2024 | 18:49

В воскресенье, 16 июня, в пензенском микрорайоне Заря на улице Молодежной вспыхнул деревянный дом.

Кадры пожара опубликовали в чате телеграм-канала Октябрьского района. Очевидец снял на камеру полыхающее двухэтажное строение.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дом был расселен.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:25. К ликвидации пламени привлекли 27 человек и 6 спецмашин. Огонь охватил площадь в 200 кв. метров.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

В комментариях жители Зари отметили, что этот дом они давно просили снести. В него имели доступ подростки. Горожане опасались, что несовершеннолетние могут устроить поджог.