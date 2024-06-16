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Происшествия

В Заре на улице Молодежной загорелся дом

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В воскресенье, 16 июня, в пензенском микрорайоне Заря на улице Молодежной вспыхнул деревянный дом.

Кадры пожара опубликовали в чате телеграм-канала Октябрьского района. Очевидец снял на камеру полыхающее двухэтажное строение.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дом был расселен.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:25. К ликвидации пламени привлекли 27 человек и 6 спецмашин. Огонь охватил площадь в 200 кв. метров.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

В Заре на улице Молодежной загорелся дом

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

В комментариях жители Зари отметили, что этот дом они давно просили снести. В него имели доступ подростки. Горожане опасались, что несовершеннолетние могут устроить поджог.

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Источник — видео, фото Ольги Ремезовой, из чата Октябрьского района
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