В Заре опорный пункт полиции откроют в доме для переселенцев

09.07.2024 | 07:41

В пензенском микрорайоне Заря закончили обустраивать помещения для опорного пункта полиции.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, он откроется в 5-м доме, построенном для переселенцев из аварийного жилья. Именно в нем предусмотрели площади для структурного подразделения органа. Это две комнаты участковых и детская комната полиции.

«Благодаря новому пункту нести службу участковые будут в комфортных условиях. Нужно в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для того, чтобы открыть объект», - отметил глава Пензы Александр Басенко.

Впервые о том, что в Заре в скором времени появится опорный пункт полиции, заговорили в феврале 2016 года. Потом к вопросу вернулись только в феврале 2020-го: планировалось предоставить помещение для этих целей и способствовать таким образом обеспечению безопасности жителей.

В марте 2020-го депутат Сергей Лукичев указывал на низкую исполнительскую дисциплину сотрудников мэрии Пензы, потому что пункт полиции так и не появлялся. Ему отвечал глава администрации Андрей Лузгин: «В первой версии мы планировали, что пункт полиции будет в полуподвальном помещении многоквартирного дома. Но у нас нет права распоряжаться этим имуществом. Теперь мы планируем установить стационарный объект».