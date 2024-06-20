Очередной дом для переселенцев в Заре сдадут до конца лета

20.06.2024 | 19:43

Шестой 8-этажный дом в Заре, который строят для переселения граждан из аварийного жилья, построят до конца лета, сообщили в администрации Пензы.

«Здесь закончен монтаж оконных конструкций. На двух секциях выполнен монтаж внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции. Сейчас эти работы выполняются в третьей секции», - рассказали в мэрии.

Одновременно строители занимаются кровлей и отделкой внутренних помещений и фасада.

Всего с 2022 года в Заре ввели в эксплуатацию 5 многоквартирных домов. В 2024-м планируют построить еще три: один сдать летом, два - в конце ноября.

«На стройплощадке седьмого дома ведутся работы по устройству плиты перекрытия восьмого этажа секции А, в двух других секциях (Б и В) возводят монолитные стены 5-го этажа и цокольного этажа. Для восьмого дома забивают сваи», - отметили в администрации.