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Общество

Очередной дом для переселенцев в Заре сдадут до конца лета

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Шестой 8-этажный дом в Заре, который строят для переселения граждан из аварийного жилья, построят до конца лета, сообщили в администрации Пензы.

Очередной дом для переселенцев в Заре сдадут до конца лета

«Здесь закончен монтаж оконных конструкций. На двух секциях выполнен монтаж внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции. Сейчас эти работы выполняются в третьей секции», - рассказали в мэрии.

Одновременно строители занимаются кровлей и отделкой внутренних помещений и фасада.

Всего с 2022 года в Заре ввели в эксплуатацию 5 многоквартирных домов. В 2024-м планируют построить еще три: один сдать летом, два - в конце ноября.

«На стройплощадке седьмого дома ведутся работы по устройству плиты перекрытия восьмого этажа секции А, в двух других секциях (Б и В) возводят монолитные стены 5-го этажа и цокольного этажа. Для восьмого дома забивают сваи», - отметили в администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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