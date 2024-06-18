У новой школы в Заре почти готовы фасад и кровля

18.06.2024 | 10:11

Возведение новой школы в пензенском микрорайоне Заря идет по нескольким направлениям. Строители уже осуществили монтаж каркаса здания, сейчас выполняется внутренняя и внешняя отделка, а также благоустройство территории.

В начале июня ход строительства учебного заведения проверила прокуратура. Выяснилось, что строительно-монтажные и отделочные работы не завершены, фасад здания не утеплен, учебное оборудование не установлено, благоустройство отсутствует. Между тем школа должна быть сдана до 15 августа.

Глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заверил: фасадные работы, монтаж кровли и оконных конструкций находятся на завершающей стадии. В частности, выполняется обустройство инженерных сетей, вентиляционного оборудования и систем дымоудаления.

Одновременно идет комплектование педагогического состава и штата административно-хозяйственных работников.

Помимо учебных классов в школе на 1 100 мест предусмотрены тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.

На возведение школы в Заре было направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Стоимость монтажа оборудования составляет 40 млн рублей, а наглядных пособий - 37,8 млн.