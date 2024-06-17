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Общество

В Пензе не всем нуждающимся семьям готовы предложить землю

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В Пензе пока не всем нуждающимся многодетным семьям готовы предложить земельные участки. Об этом рассказали на заседании комиссии по градостроительной деятельности в понедельник, 17 июня.

По данным на 1 мая, в очереди стоят 103 семьи, а участков сформировано 79, все они расположены в микрорайоне Заря.

Территории для строительства люди будут получать в зависимости от даты постановки на учет.

Семьям дадут от 6 до 10 соток. При этом выбирать из предложенных вариантов им предстоит самим.

Первая площадка находится севернее улицы Новоселов, а другая - южнее, сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина.

Решается вопрос по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой.

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