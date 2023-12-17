В мэрии Пензы рассказали, что город готов к встрече 2024-го

В мэрии Пензы отчитались о том, как город украсили к Новому году. Коммунальщики использовали уже ставшие узнаваемыми инсталляции, такие как арка «Красный бант» и «Олени с санями».
Ранее жительница областного центра возмутилась в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко: «Почему город никак не украшен к Новому году?»
Представитель администрации ответил ей, что это не так.
«Традиционно на площади Ленина, кроме главной городской ели и Домика Деда Мороза, установлены две шрифтовые световые инсталляция с цифрами наступающего года. По периметру площади установлены светодиодные елочки различной высоты (2 м, 3 м, 4 м) в количестве 28 шт.», - написал он.
Кроме того, в сквере «Копилка пословиц» соорудили арку «Красный бант», олени появились на Фонтанной площади и у драмтеатра.
Рождественскую арку можно увидеть в сквере на улице Славы.
«В целях украшения территории сквера на улице Славы, Фонтанной площади, сквера Белинского, а также в районе памятника «Паровоз» установлены светодиодные елочки различной высоты», - добавили в мэрии.
Светодиодными гирляндами украсили опоры освещения на Московской, а на главных улицах и путепроводах уже включают новогоднюю иллюминацию и гирлянды «Триколор».
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