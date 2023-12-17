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Общество

«Мимоза» и «Крабовый» оказались в числе дорогих новогодних салатов

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Специалисты составили перечень недорогих новогодних салатов. На первом месте - оливье, его приготовление обойдется в среднем в 406 рублей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистическое исследование.

Подсчитана стоимость шести порций оливье. Это 800 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, 300 г соленых огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка, 200 г майонеза для заправки, а также 6 куриных яиц.

На втором месте - селедка под шубой. Подсчитано, что на приготовления 6 порций этого блюда придется потратить в среднем 420 рублей. Рецепт таков: 500 г соленой сельди, столько же моркови, свеклы и картофеля, 200 г репчатого лука, 2 куриных яйца, 200 г майонеза для заправки, 25 г зеленого лука для украшения.

Салат «Крабовый» обойдется дороже. Стоимость 6 порций, согласно исследованию, в среднем составит 619 рублей. Подсчитаны цены на 500 г крабовых палочек, 400 г консервированной кукурузы, 8 куриных яиц, 200 г риса, 150 г свежего огурца и 200 г майонеза.

Шесть порций «Мимозы» оценили в 643 рубля. Для приготовления потребуется 100 г сливочного масла, 2 куриных яйца, 200 г репчатого лука, 150 г твердого сыра, 25 г петрушки или укропа, 250 г рыбных консервов, 200 г майонеза.

Согласно выводам исследователей, покупатели уже в ноябре начали подготовку к Новому году - спрос на ряд продуктов вырос. В перечень вошли майонез, морковь и консервированный горошек.

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