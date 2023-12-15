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Общество

Жителей Пензенской области ждет снежное ненастье

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В субботу, 16 декабря, в Пензенской области ожидаются метель и сильный ветер. Такой прогноз дали синоптики.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на 16 декабря столбики термометра покажут -9…-11 градусов, днем будет -5…-7. Ветер подует с запада.

«В предстоящий период обширный азиатский антициклон сдаст свои позиции, отступив на восток и уступив место циклоническому вихрю. Поэтому впереди жителей Пензенской губернии ждет снежное ненастье. За окном будет идти снег, временами сильный, с метелью и ветром. Температурный режим при этом существенно повысится», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

На дорогах ожидается неблагоприятная обстановка.

Ранее в главном региональном управлении МЧС пензенцам посоветовали не выходить без нужды на улицу. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

«Будьте внимательны и осторожны. Если попали в беду, звоните 101, 112», - напомнили в ведомстве.

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