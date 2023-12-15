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Общество

16 декабря пензенцам не следует без нужды выходить на улицу

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В субботу, 16 декабря, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Как сообщили в главном региональном управлении МЧС, ночью и утром местами ожидается сильный снег, метель. Порывы южного ветра будут достигать 15-18 м/с.

«Будьте внимательны и осторожны. Если попали в беду, звоните 101, 112», - напомнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции водителей призвали в такую погоду воздержаться от резких маневров и перестроений, заранее снижать скорость при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам.

Также автовладельцев просят соблюдать правила парковки, чтобы у коммунальной техники была возможность расчищать дороги при снегопаде.

Пешеходам напоминают о необходимости в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь значительно возрастает - автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

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