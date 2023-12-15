В Пензе 190 школьникам объяснили функции репродуктивной системы

15.12.2023 | 20:25

В Пензе за 4 месяца старшеклассники из 5 школ узнали, как меняется организм в период полового созревания. В региональном минздраве подвели итоги встреч в рамках новых просветительских проектов для подростков.

Всего в занятиях приняли участие 190 подростков. На деликатные темы с ними беседовали волонтеры-медики. С юношами и девушками разговаривали отдельно.

«Целью данных просветительских проектов является повышение грамотности молодежи в части знаний о репродуктивной системе и факторах, негативно влияющих на нее», - рассказала врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Закатова.

Школьникам включали видеоролики, показывали слайды, объясняли, как меняется организм, а также рассказывали о заболеваниях половой системы, методах контрацепции и гигиене.

«Со всеми ребятами обсудили важность приверженности здоровому образу жизни, включая отсутствие вредных зависимостей и безопасное половое поведение, для сохранения репродуктивного здоровья и рождения здорового потомства», - отметили в региональном минздраве.

Подобные беседы, направленные на профилактику нарушений репродуктивного здоровья, для школьников продолжатся и в новом году.