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Общество

В Пензе со старшеклассниками обсудят функции репродуктивной системы

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«Как взрослеют мальчики» и «Между нами, девочками» - так называются новые просветительские проекты, которые запущены в Пензе для старшеклассников.

Подросткам в доступной форме рассказывают о репродуктивной системе и ее функциях, изменениях в организме во время полового созревания, методах контрацепции, гигиене, заболеваниях половой системы. Демонстрируют тематические видеоролики и слайды, раздают информационные материалы.

Первое занятие состоялось в пятницу, 22 сентября, в школе № 77. С девушками и юношами общались отдельно.

«С ребятами обсудили важность приверженности здоровому образу жизни, включая отсутствие вредных зависимостей и безопасное половое поведение, для сохранения репродуктивного здоровья», - объяснила врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Юлия Закатова.

Следующими площадками для реализации проекта станут школа-интернат среднего общего образования № 1 (5 октября), гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского (20 октября) и гимназия «САН» (3 ноября), сообщили в областном минздраве.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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