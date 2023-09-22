В Пензе со старшеклассниками обсудят функции репродуктивной системы

22.09.2023 | 19:26

«Как взрослеют мальчики» и «Между нами, девочками» - так называются новые просветительские проекты, которые запущены в Пензе для старшеклассников.

Подросткам в доступной форме рассказывают о репродуктивной системе и ее функциях, изменениях в организме во время полового созревания, методах контрацепции, гигиене, заболеваниях половой системы. Демонстрируют тематические видеоролики и слайды, раздают информационные материалы.

Первое занятие состоялось в пятницу, 22 сентября, в школе № 77. С девушками и юношами общались отдельно.

«С ребятами обсудили важность приверженности здоровому образу жизни, включая отсутствие вредных зависимостей и безопасное половое поведение, для сохранения репродуктивного здоровья», - объяснила врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Юлия Закатова.

Следующими площадками для реализации проекта станут школа-интернат среднего общего образования № 1 (5 октября), гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского (20 октября) и гимназия «САН» (3 ноября), сообщили в областном минздраве.