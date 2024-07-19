Сроки реконструкции школы на Водопьянова так и не определены

19.07.2024 | 20:58

В Пензе так и не определили сроки реконструкции корпуса школы № 23 на улице Водопьянова, которую объединили с 65-й. Между тем некоторых пензенцев отсутствие учебного заведения в микрорайоне напрягает.

«23-ю школу когда начнете перестраивать? Одни обещания! Говорили, что через 2 года дети вернутся в родную школу! Брехня! Прошло уже 3 года. Ничего даже не начинали делать! Центр города, называется! Дети вынуждены ездить в другие школы, не по месту жительства. Так еще льготный проезд отменили! Спасибо большое, радуемся, счастью нет предела», - высказалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

Представитель городского управления образования сообщил женщине, что сроки открытия второго корпуса средней школы № 65/23 г. Пензы не определены, потому что при обследовании здания и проведении инженерно-технической экспертизы выявились существенные недостатки, не допускающие его дальнейшую эксплуатацию.

«Требуемая зданию школы реконструкция будет проведена по мере выделения денежных средств из бюджета г. Пензы», - говорится в ответе.

Школа № 23 - одна из старейших в Пензе, она основана в 1912 году в честь 100-летия Отечественной войны и изначально носила почетное наименование «Училище 1812 года». В 1995-м учреждению присвоили имя его выпускника - Героя России майора внутренней службы Александра Алексеевича Сергеева.