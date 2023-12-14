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Из жизни

Жители Шуиста ждут коллапса после транспортной реформы

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Пензенцы второй день анализируют новую маршрутную сеть, которую в виде карт накануне опубликовало областное министерство цифрового развития, транспорта и связи. Жители Шуиста выяснили, что без пересадки они теперь смогут добраться только до Арбекова и Спутника.

Пензенцы заметили, что до Согласия и Шуиста будут доезжать всего 4 маршрута: троллейбусный № 9, автобусные № 55, 149 и 12.

Маршрутки № 1, 31, 43, 63 и 85 исчезнут.

«Как можно отменять 1-ю маршрутку? Этот маршрут 60 лет был востребованным! Как теперь добираться с Согласия до Западной Поляны? Как быть студентам? Как добраться в больницу Бурденко? От центра будут только 93-я и 9м, но они уже битком идут и в них нереально сесть! И сколько же понадобится времени, чтобы доехать на работу и учебу! И, простите, даже на автобусе с пересадкой в один конец - 56 руб.! Это что же за оптимизация? Для кого? Почему у нас всегда страдают простые люди? А 85-й! Очнитесь и не наделайте глупостей, а то придется писать письмо в администрацию президента, чтобы смогли разобраться с пензенской маршрутной сетью!», «С Шуиста и Согласия отменят почти все. Можно будет уехать только в Арбеково и Спутник. Остальное - пересадка через центр. С других районов - тоже пересадка через центр. Они хотят, чтобы огромные массы людей скапливались на остановке «Центральный рынок», ждали по часу и в мороз, и в дождь без надлежащих условий (там остановки не рассчитаны на такое количество пересадок) своего шанса втиснуться в переполненный автобус», «Оставьте 1-ю маршрутку и 63-ю! Продлите их куда угодно, и пусть они не на «Центральном рынке» останавливаются, а возле железнодорожной больницы! Не издевайтесь над людьми! Личного транспорта у многих нет!», «Все будут платить с пересадками в 2 раза больше. Это скрытый налог на население?» - возмущаются люди.

Горожане уверены: если маршрутную сеть изменят так, как предлагают сейчас, Шуист ждет транспортный коллапс.

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