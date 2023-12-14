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Общество

Конь и синхрофазотрон: какие подарки просят у Деда Мороза дети и взрослые

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Современные дети просят в подарок игрушки, волшебную палочку и даже коня. Об этом рассказал московский Дед Мороз.

«Дети - это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные. Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей, и только потом. А то просят у меня как-то коня - ни конюшни, ни сена нету, не знает, как правильно выгулять его, объездить», - цитирует волшебника РИА Новости.

По словам Деда Мороза, просить в подарок животных не следует, так как они сами найдут своего хозяина.

«Я считаю, что друга нельзя купить - друг тебя сам найдет или ты его увидишь, предложи ему свою дружбу. Если он не откажет, то вы станете по-настоящему друзьями», - считает Дедушка.

По его мнению, подарок ценен тем, что сделан от чистого сердца, а лучше всего - своими руками.

По словам Деда Мороза, самые необычные подарки, которые у него просили, - золотая рыбка и синхрофазотрон.

«Один взрослый мне говорит: «Дедушка, я уже вырос, но все равно остаюсь ребенком», синхрофазотрон попросил», - пояснил он.

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