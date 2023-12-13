В Пензе планируют ввести проездные на один вид транспорта

13.12.2023 | 11:46

При воплощении в жизнь реформы общественного транспорта планируется ввести оплату проезда по безналичному расчету.

Об этом в среду, 13 декабря, в прямом эфире, организованном ЦУРом, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

Он напомнил, что сейчас в Пензе можно оплатить картой проезд в автобусах большой вместимости и троллейбусах.

«Если все будет, как мы задумали, то маршруток останется лишь 10%. Мы будем стремиться к тому, чтобы перевести их на регулируемый тариф. Тогда они все будут подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и мы будем все видеть. И там будут также карты», - пообещал Балакин.

Он пояснил, что в автобусах средней вместимости карту тоже можно будет использовать для бесконтактного платежа.

«Скажу больше: автобусы большого и среднего класса будут перевозить льготников», - добавил он.

Сергей Балакин также осветил перспективу введения проездных билетов.

«Нужно посмотреть, как сделать это технически и юридически. Перевозчики у нас разные, как распределить между ними деньги? Человек проезжает на транспорте одного перевозчика 10 километров, другого - 1 километр. И кому какая часть должна достаться, очень трудно определить», - поделился он.

Однако уже в будущем году они могут быть введены для пассажиров троллейбусов.

«Единственное, что могу сказать: как только у нас появятся все троллейбусы, мы постараемся ввести проездные или абонементы в троллейбусах», - пообещал он.