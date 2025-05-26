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Общество

Число банковских карт на одного человека собираются ограничить

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В России хотят ограничить двадцатью количество банковских карт, имеющихся у одного человека. Инициативу начнут рассматривать в Госдуме РФ уже в июне, а в силу закон может вступить этой осенью.

Инициатором ограничения, которое поможет в борьбе с дропперами, выступил Центробанк РФ. Его глава Эльвира Набиуллина предложила ввести лимит для клиента в одном банке - до 5 карт, а общее число в разных банках - до 20.

Как пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, такое количество все равно чрезмерно - его могут уменьшить.

Сейчас закон никак не ограничивает количество карт, которое имеется у одного россиянина. Многие пользуются этим и оформляют банковские продукты в поисках самых выгодных условий и привилегий. В среднем на гражданина приходится 3-4 карты.

По мнению специалистов, чтобы инициатива ЦБ РФ помогла в борьбе с мошенниками, необходимо введение дополнительных инструментов.

«Дроппер сможет воспользоваться пробелом в законопроекте, оформив те же 20 карт, а через неделю, когда их заблокируют, вернуться в банки и снова открыть несколько счетов», - отметило издание.

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