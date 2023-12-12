Количество маршруток в Пензе собрались сократить в 10 раз

12.12.2023 | 11:21

Новая маршрутная сеть предполагает сокращение действующего количества маршрутов общественного транспорта с 111 до 63. Вместо 7 троллейбусных маршрутов с 70 единицами будут функционировать 5 с 94 машинами.

Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

«Это не догма - сеть еще будет обсуждаться, будут вноситься изменения с учетом мнения жителей», - подчеркнул он.

По словам Сергея Балакина, предполагается увеличить число автобусов большого класса с 184 до 201. Количество маршрутов, на которых работают автобусы среднего класса, вырастет с 10 до 21, а подвижной состав - с 45 до 149 единиц.

«По Кирова маршрутки идут по 8-9 друг за другом. Теперь ситуация изменится», - пообещал Сергей Балакин.

Прогнозируется сокращение числа маршрутов микроавтобусов с 73 до 19 (с 456 до 42 машин). По словам министра, это решение вызвано большим количеством нареканий со стороны населения на качество работы маршруток в связи с отсутствием регулирования.

В районе Центрального рынка вместо 25 маршрутов будут останавливаться 11, из них только 1 - малого класса. У магазина «Океан» число маршрутов сократится с 20 до 8. Район автовокзала разгрузится с 13 до 4 маршрутов, Гидростроя - с 8 до 5.

По мнению министра, такие изменения положительно повлияют на город.