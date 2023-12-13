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Общество

На изменение маршрутов транспорта в Пензе уйдет не менее 2 лет

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Маршрутки в Пензе исчезнут не внезапно и не одномоментно - плоды транспортной реформы горожане увидят не скоро. Об этом рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин в среду, 13 декабря, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

«Потому что это только в сказке про старика Хоттабыча: раз - и караван появился. Здесь не получится так», - подчеркнул он.

По словам министра, все должно происходить постепенно, люди должны привыкать к тому, как меняются маршруты, время, расписание транспорта, уходит малый класс и приходят большой и средний.

«Все это невозможно сделать по щелчку пальцев. В любом случае нужны серьезные финансовые вложения, чтобы перевозчики могли обновить подвижной состав, чтобы ушли маршрутные такси», - заявил Сергей Балакин.

По его словам, это дело не одного года. «В лучшем (подчеркиваю: в лучшем!) случае это года два - два с половиной», - заключил он.

Ранее Сергей Балакин рассказал, как изменятся маршруты общественного транспорта в Пензе.

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