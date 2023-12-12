В Пензе изменят и добавят маршруты общественного транспорта

12.12.2023 | 13:17

О том, как именно изменятся маршруты общественного транспорта в Пензе, во вторник, 12 декабря, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин.

По маршруту № 93 информация следующая: будут ездить большие автобусы - их количество планируется довести до 5; он продлится от улицы Зеленодольской до Засурья.

Класс автобусов на маршрутах № 9м, 12, 20, 27, 34, 55 и 77 хотят перевести с малого на средний. На маршруте № 40 - со среднего на малый, на маршруте № 25 - оставить без изменения (средний).

В микрорайоне Арбеково будут функционировать 3 троллейбусных маршрута, 5 автобусов большого и 2 - среднего класса.

Планируется продлить путь троллейбусов № 6 и 7 от Запрудного до Арбековской Заставы, № 9 - от остановки «175-й универсам» до Запрудного, автобуса № 27 - от остановки «Мега Пенза» до остановки «Село Арбеково».

Автобусы № 66 и 82 будут направлены по Ладожской в прямом и обратном направлении.

Маршрут № 77 переведут в средний класс, он изменит схему и пойдет по Минской, проспекту Победы, улице Мира, Лермонтова, Красной и обратно.

В микрорайоне Терновка будут работать 2 троллейбусных маршрута, 4 автобусных большого класса и 1 подвозящий малого класса.

Изменится схема маршрута № 6: из Междуречья он направится на улицу Перспективную.

В микрорайонах Окружная и Тепличный Комбинат планируется 1 троллейбусный маршрут, 1 - автобуса большого класса, 3 - среднего и 1 подвозящий малого класса.

Также будет открыт новый подвозящий маршрут № 26 (школа № 62 - ул. Кижеватова) и автобусный № 18 (Пенза-I - ул. Окружная - ул. Воронова - Пенза-I).

Будут внесены изменения в троллейбусный маршрут № 6 - он направится из Арбековской Заставы через проспект Строителей на улицу Кижеватова.

Маршрут № 34 от улицы Калинина пойдет через микрорайон Пенза-III (в прямом и обратном направлении), это будут машины среднего класса.

Через Западную Поляну направятся 1 троллейбусный, 2 автобусных маршрута большого класса и 3 - среднего.

Маяк и Ахуны будут обслуживать 3 маршрута большого класса, 2 - среднего и 2 подвозящих маршрута малого класса.

Изменится путь на маршруте № 9м: он будет направлен до ул. Антонова, 5к. Его станут обслуживать автобусы среднего класса.

Маршрут № 73 отправится до острова Пески.

Маршрут № 20 перейдет с малого на средний класс, а вот схема движения на нем не изменится.

В Заводском районе и на Севере будут функционировать 3 троллейбусных маршрута, 2 - автобусных большого класса, 1 среднего класса, а также 3 подвозящих малого класса.

Откроется новый автобусный маршрут № 19 (ул. Пушкина - Заводской район - ул. Суворова - ул. Пушкина).

Изменится маршрут № 44 - он ограничится улицей Крупской и не будет следовать до микрорайона Согласие.

В Согласии и на Шуисте будет 1 троллейбусный маршрут, 1 автобусный большого класса и 2 - среднего.

Троллейбусный маршрут № 9 продлится от улицы Клары Цеткин до городской больницы № 4.

Также изменится маршрут № 55 - он будет направлен до улицы Согласие и переведен на средний класс.

«Маршрутную сеть нужно изменить не только для того, чтобы повысить комфорт: это повлияет и на дорожную ситуацию. В основном у нас используются автобусы малого класса, их нужно менять на большой класс. Все говорят: маршрутчики гоняются друг за другом, создают аварийные ситуации. На большом автобусе так не сделаешь», - прокомментировал министр.

Он добавил, что новая транспортная сеть будет еще неоднократно обсуждаться.