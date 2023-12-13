Министр транспорта рассказал, где живет и на чем ездит в правительство

13.12.2023 | 12:27

Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин рассказал, ездит ли он на автобусах и сталкивался ли с проблемами при необходимости добраться до какой-либо точки.

В прямом эфире, организованном ЦУРом, чиновник заявил, что пользуется общественным транспортом по выходным.

«Я живу на ГПЗ. В выходные дни, если мне нужно доехать в правительство или еще куда-то, у меня нет проблем. Там есть автобус 82с, нормально ходит, довозит меня практически до здания правительства», - рассказал Сергей Балакин.

Между тем некоторых жителей ГПЗ работа этого автобуса не устраивает, они неоднократно жаловались на чересчур долгое ожидание. Люди сообщали, что водители отклоняются от расписания, а по вечерам не ездят вовсе.

Горожане написали много обращений в разные структуры, но констатировали, что пользы от этого все равно нет, на жалобы приходит ответ: «согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Пензы автобусы большого класса № 82с работают до 23:00».