Жители ГПЗ недовольны работой автобусов на маршруте № 82с

11.08.2022 | 12:13

Жители пензенского ГПЗ несколько дней обсуждают транспортную доступность микрорайона. Людей не устраивает работа автобусов № 82с, водители которых, по их мнению, отклоняются от расписания, а по вечерам не ездят вовсе.

Одна из горожанок в ТГ-чате «ГПЗ-Онлайн» предложила всем недовольным сообщать о нарушениях по телефонам, указанным на сайте регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи, тогда перевозчика будут штрафовать.

«Это новый пункт договора, о котором большинство из нас, пассажиров, не знает. Так что, уважаемые, все в наших руках! Народный контроль! Запоминайте дату, название остановки, время ожидания и звоните! И перевозчик вынужден будет соблюдать утвержденное расписание движения и перестанет уже дискредитировать областную власть, на сайте которой это расписание находится! (информация получена в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»)», - уточнила Екатерина В.

Другая пользовательница заступилась за водителей и попросила принять в расчет частые транспортные заторы.

«Почему-то перестали учитывать пробки. Я и так смотрю на них, они по головам едут, чтобы успеть по расписанию. Вы действительно думаете, что им по кайфу опаздывать? А вот зря», - высказалась Екатерина П.

Обсуждая информацию, одни комментаторы напомнили о ремонте улицы Измайлова, отметив, что на это время никто не будет менять расписание движения автобусов, так что нужно просто потерпеть и дождаться, когда пробки будут не такими большими. Другие констатировали, что и до ремонта проблем с общественным транспортом было «выше крыши».

«Он должен ходить по расписанию. Пробки - не пробки, это нас волновать не должно. Пусть вводят временное, пусть с ДПС договариваются, чтоб автобусы проводили. Пусть с мэрией разбираются, решают, в общем, как хотят. Если человек на работу опоздает, то ему выговор влепят, неважно пробка была или нет. А вот транспортникам договор нарушать позволяется. 82с еще недавно вечером мог совсем не приехать (не знаю, как сейчас), и пробки тут вообще ни при чем», - поделился своей точкой зрения Александр Ч.

Еще один участник чата предложил рассмотреть ситуацию с позиции перевозчика:

«Автобусы 82с заезжают в парк в основном в 20:00, а все из-за того, что автобусный парк сейчас частный и частнику невыгодно гонять пустые автобусы, ибо все упирается в топливо, максимум 1-2 автобуса ездят до 10, и то дежурные выезды. Когда был МУП, зарплата у водителей и кондукторов была почасовая, а сейчас же от набранной за день суммы берется процент (водитель говорил). И какой им смысл ездить до 11, если за круг, дай бог, будет человек 10-30».

Ему ответила Екатерина В., подчеркнувшая, что пассажирам до всего этого нет дела.

«Мы и так все время входим в чьи-то положения! Эти вопросы должен решать собственник, подавший заявку на конкурс, обманувший государство несоблюдением условий договора! Эти по факту монополисты-перевозчики в Пензе плевать хотели и на условия договора, и на водителей, и на кондукторов, и на пассажиров! Поэтому надо об этом говорить! Может быть, появятся частники, которые будут уважать и власть, и пассажиров», - заявила женщина.

Впрочем, некоторые констатировали, что пользы от обращений все равно нет, на жалобы приходит ответ, что «согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Пензы автобусы большого класса № 82с работают до 23:00».