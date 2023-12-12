Прокуратура проверит информацию о поборах в кузнецкой школе

12.12.2023 | 18:40

В Кузнецке прокуратура заинтересовалась появившейся в соцсетях информацией о поборах в школе № 6. Организована проверка.

В Интернете стало распространяться заявление о том, что родителей первоклассников вынуждают оплачивать нужды учебного заведения.

«Будет дана оценка соблюдению прав детей на образование, в том числе законности взимания денежных средств на добровольные пожертвования и нужды школы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При необходимости будут приняты меры реагирования.

Накануне глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал привлекать к ответственности родителей, оскорбляющих педагогов. Он посоветовал учителям обращаться в полицию, если пострадали их честь и достоинство.

«Бывает, пишут что-то на них и анонимно пишут. Я всех наших директоров и руководителей знаю, знаю, что это люди достойные и порядочные», - подчеркнул он.