Прокуратура проверит информацию о поборах в кузнецкой школе

В Кузнецке прокуратура заинтересовалась появившейся в соцсетях информацией о поборах в школе № 6. Организована проверка.
В Интернете стало распространяться заявление о том, что родителей первоклассников вынуждают оплачивать нужды учебного заведения.
«Будет дана оценка соблюдению прав детей на образование, в том числе законности взимания денежных средств на добровольные пожертвования и нужды школы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
При необходимости будут приняты меры реагирования.
Накануне глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал привлекать к ответственности родителей, оскорбляющих педагогов. Он посоветовал учителям обращаться в полицию, если пострадали их честь и достоинство.
«Бывает, пишут что-то на них и анонимно пишут. Я всех наших директоров и руководителей знаю, знаю, что это люди достойные и порядочные», - подчеркнул он.
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