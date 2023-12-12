В Кузнецке будут наказывать родителей, жалующихся на педагогов

12.12.2023 | 13:28

В Кузнецке жалующихся родителей будут привлекать к ответственности за оскорбление педагогов. К этому на совещании в понедельник, 11 декабря, призвал глава города Сергей Златогорский.

«Бывает, пишут что-то на них и анонимно пишут. Я всех наших директоров и руководителей знаю, знаю, что это люди достойные и порядочные», - подчеркнул мэр.

Он посоветовал учителям обращаться в полицию, если пострадали их честь и достоинство.

«Не самая благодарная работа у педагогов - заниматься воспитанием недовоспитанных детей, а то и самих родителей. Я их буду защищать всячески. В обиду не дам», - заявил Златогорский.

В то же время глава города попросил работников школ быть аккуратнее и не посещать неблагополучные семьи в одиночку. По его словам, учителям приходится разнимать драки, а иногда они и сами рискуют «что-то поймать».

«В такие семьи я запрещаю ходить без полиции. Мне еще не хватало в Год педагога и наставника педагогов лечить и спасать. Я понимаю, что они хотят как лучше, но не везде это можно. Без полиции на эти адреса не ходить, а то там вечные свадьбы, вечные праздники, а учитель или руководитель - раздражитель», - отметил Сергей Златогорский.