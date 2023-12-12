Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке будут наказывать родителей, жалующихся на педагогов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке жалующихся родителей будут привлекать к ответственности за оскорбление педагогов. К этому на совещании в понедельник, 11 декабря, призвал глава города Сергей Златогорский.

«Бывает, пишут что-то на них и анонимно пишут. Я всех наших директоров и руководителей знаю, знаю, что это люди достойные и порядочные», - подчеркнул мэр.

Он посоветовал учителям обращаться в полицию, если пострадали их честь и достоинство.

«Не самая благодарная работа у педагогов - заниматься воспитанием недовоспитанных детей, а то и самих родителей. Я их буду защищать всячески. В обиду не дам», - заявил Златогорский.

В то же время глава города попросил работников школ быть аккуратнее и не посещать неблагополучные семьи в одиночку. По его словам, учителям приходится разнимать драки, а иногда они и сами рискуют «что-то поймать».

«В такие семьи я запрещаю ходить без полиции. Мне еще не хватало в Год педагога и наставника педагогов лечить и спасать. Я понимаю, что они хотят как лучше, но не везде это можно. Без полиции на эти адреса не ходить, а то там вечные свадьбы, вечные праздники, а учитель или руководитель - раздражитель», - отметил Сергей Златогорский.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте